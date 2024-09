La pression monte sur Benjamin Netanyahu, Joe Biden l'accuse de ne pas en faire assez pour les otages

Au sud du Liban, les bombardements entre Israël et le Hezbollah ont déjà causé la mort de plus de 130 civils libanais depuis octobre, dont plus d’une vingtaine de paramédicaux.

Alors que les échanges de tirs se poursuivent à la frontière, ces secouristes doivent composer avec les moyens limités d’un Etat libanais en faillite, tandis que le clientélisme des partis politiques reste omniprésent.