La population israélienne réclame une commission d'enquête sur le 7 octobre

"Le bain de sang à Gaza doit cesser immédiatement", a lancé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, estimant que "trop d'enfants, de femmes et de civils avaient perdu la vie suite à la réponse d'Israël au terrorisme brutal du Hamas".

"Les habitants de Gaza ne peuvent plus le supporter, et l'humanité ne peut plus le supporter. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et durable, nous avons besoin de la libération des otages israéliens", a déclaré Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg, alors qu'Israël à intensifié ses frappes meurtrières sur la bande de Gaza.