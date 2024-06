La "pause" israélienne n'a eu "aucun impact" sur l'aide humanitaire, affirme l'OMS

L'armée américaine a annoncé jeudi soir avoir "détruit" quatre embarcations sans pilote et deux drones des Houthis en mer Rouge, et Washington a appelé ces rebelles yéménites à libérer des travailleurs humanitaires arrêtés au début du mois. Ces opérations n'ont fait aucun blessés, a indiqué le Commandement de l'armée américaine pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué.

La veille, le Centcom avait indiqué avoir frappé au Yémen deux sites houthis, dont un centre de commandement, après une série d'attaques de ces rebelles yéménites contre des navires circulant en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Le M/V Tutor, un navire grec battant pavillon libérien, avait été frappé le 12 juin par un drone maritime et un missile des Houthis avant de couler en mer Rouge. Et un autre cargo touché par des missiles tirés par les rebelles, le M/V Verbena, a été abandonné dans le golfe d'Aden par son équipage.

"Les États-Unis condamnent les dernières attaques imprudentes et sans discernement des Houthis contre des navires civils, incluant les attaques délibérées contre le M/V Tutor, qui a coulé plus tôt cette semaine, et le M/V Verbena, qui est abandonné et à la dérive en mer Rouge (...)", a commenté le porte-parole de la diplomatie américaine Matthew Miller.