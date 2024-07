La guerre à Gaza entre dans son 10e mois, sur une relance des efforts en vue d'une trêve

Selon le média Al-Qahera News, l'Egypte accueille des discussions avec des médiateurs en vue d'une trêve à Gaza. Des émissaires israéliens retourneront ces prochains jours à Doha pour des pourparlers, a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en soulignant la persistance d'"écarts" avec le Hamas.

A l'entrée de la guerre dans son dixième mois, les troupes israéliennes bataillent toujours. Le camp de Nousseirat (centre), Choujaïya (un quartier est de Gaza-ville) et Rafah (sud) ont été bombardés. L'armée a dit y avoir tué 30 "terroristes" ces dernières 24 heures. A Khan Younès, l'aviation israélienne dit avoir frappé le siège du ministère de l'Intérieur du Hamas.

Le Croissant-Rouge palestinien a de son côté dénombré six morts, dont deux enfants de trois et quatre ans, dans une frappe israélienne sur une maison à Zawaida (centre). Six Palestiniens ont été tués dans une frappe sur une maison de la ville de Gaza et trois autres dans un raid sur une habitation de la zone portuaire, selon des secouristes et la défense civile de Gaza.

En riposte à la mort d'un membre allié du Hamas samedi par un drone israélien dans l'est du Liban, le Hezbollah a revendiqué dimanche le tir de "dizaines de roquettes Katioucha" sur une base militaire près de Tibériade dans le nord d'Israël, et une attaque sur un "centre d'espionnage" frontalier. Un homme a été blessé, selon l'armée.