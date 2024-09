La grève générale lancée en Israël est inégalement suivie à la mi-journée

"La Suisse condamne fermement l'assassinat de six otages israéliens dans la bande de Gaza", écrit le Département des affaires étrangères sur X. Elle exige un accord entre toutes les parties sur un cessez-le-feu immédiat.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Pour la Suisse, la libération inconditionnelle des otages est la priorité absolue.

Les six morts ont été retrouvés dans un tunnel souterrain au sud de la bande de Gaza disputée et transférés en Israël, a annoncé l'armée tôt dimanche matin. Il s'agissait de quatre hommes et deux femmes âgés de 23 à 40 ans.