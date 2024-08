La frontière israélo-libanaise s'embrase, Israël décrète l'état d'urgence pour 48 heures

Des négociateurs israéliens participent vendredi à des discussions au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza associée à une libération d'otages.

Ces négociations ont lieu une semaine après des pourparlers à Doha entre les médiateurs américain, qatari et égyptien et les chefs du Mossad (renseignements extérieurs israéliens), David Barnea, et du Shin Bet (sécurité intérieure), Ronen Bar.

Pour les Etats-Unis, un cessez-le-feu à Gaza aiderait par ailleurs à éviter une escalade militaire au Moyen-Orient, où l'Iran et ses alliés – Hamas et Hezbollah libanais – accusent Israël d'avoir assassiné fin juillet à Téhéran l'ex-chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et menacent de riposter.