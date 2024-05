La frappe sur Rafah qui a fait 45 morts est un "incident tragique", dit Benjamin Netanyahu

Israël a ouvert 70 enquêtes à l'encontre de soldats israéliens depuis le 7 octobre et la flambée de violences à Gaza, a indiqué la procureure militaire Yifat Tomer-Yerushalmi, la plus haute juriste de l'armée israélienne. Les suspects sont soupçonnés de pillage, violence et homicide de prisonniers.

Yfat Tomer-Yerushalmi a souligné qu'Israël combattait des ennemis qui ne se soucient pas du droit international. Elle a par ailleurs rejeté les allégations selon lesquelles Israël serait responsable de la famine de la population civile dans la bande de Gaza, ainsi que les accusations d'assassinats ciblés de civils.