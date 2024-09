La Défense civile annonce 14 morts dans une frappe israélienne sur une école de Gaza

Une délégation du Hamas a rencontré des médiateurs qataris et égyptiens à Doha mercredi pour discuter d'une trêve à Gaza et d'un éventuel échange d'otages et de prisonniers, a déclaré le groupe dans un communiqué. Le Hamas a indiqué que son principal négociateur, Khalil al-Hayya, avait rencontré le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, et le chef des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel.

Le groupe palestinien a déclaré qu'ils avaient discuté des "développements concernant la cause palestinienne et l'agression sur la bande de Gaza", sans indiquer si les pourparlers avaient abouti à une percée. Dans sa déclaration, le Hamas a réaffirmé qu'il était "prêt à mettre en oeuvre immédiatement l'accord de cessez-le-feu fondé sur la déclaration du président Biden".

Le Hamas a également réitéré sa demande de retrait d'Israël de "tous les territoires de Gaza". Le groupe a également affirmé qu'il n'avait pas posé d'autres exigences aux négociateurs et qu'il "rejetait toute nouvelle condition à cet accord de la part de quelque partie que ce soit".