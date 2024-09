L'OMS estime avoir réussi sa campagne de vaccination contre la polio à Gaza

Depuis des années, l'ONG israélienne "La route vers la guérison" transportait des patients palestiniens depuis les checkpoints vers des hôpitaux en Israël, pour qu'ils y suivent des traitements inaccessibles dans les territoires occupés ou sous blocus israélien.

Mais le 7 octobre, l'ONG a été directement touchée par les attaques des groupes armés gazaouis. Plusieurs volontaires ont été tués ou enlevés. L'association a donc été contrainte de stopper ses activités avec les patients gazaouis, mais elle continue à travailler avec ceux de Cisjordanie occupée. Ces trajets vers les hôpitaux sont l'un des rares endroits désormais où des civils israéliens et palestiniens se rencontrent et se parlent parfois, même si les trajets se font le plus souvent en silence.

"Ce sont des gens qui ont besoin d’aide et puis établir un lien personnel, c'est peut-être la seule chose qui puisse dissiper la peur", témoigne Anat, une volontaire qui a rejoint l'organisation à sa retraite il y a deux ans, dans l'émission Tout un monde. "Et je crois que c’est dur pour moi de renoncer à l'espoir. C'est une façon de le préserver et de penser qu’un jour, peut-être, ça ira mieux."

Mais cet espoir est difficile à préserver. "Depuis le 7 octobre, je suis devenue encore plus pessimiste", admet Michal, une autre volontaire. "Je ne pense pas que l’association puisse changer quelque chose au niveau politique ou dans l’opinion publique. Plus aujourd'hui en tout cas."

"Aujourd’hui en Israël, les Palestiniens sont vus comme des ennemis. (...) Et tendre la main à l'ennemi, c’est mal perçu. Alors, la plupart des dons israéliens que nous recevions de façon régulière se sont complètement arrêtés", souligne encore la directrice de l'organisation Yaël Noy.