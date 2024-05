L'Italie annonce reprendre son financement de l'agence de l'ONU pour les Palestiniens (UNRWA)

Au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à Israël de suspendre ses opérations dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans le secteur, notamment dans plusieurs quartiers dans l'est et dans le centre de Rafah. Des affrontements entre l'armée israélienne et la branche armée du Hamas ont également fait rage.

Tôt samedi, des témoins palestiniens et des équipes de l'AFP ont fait état de frappes israéliennes et de tirs d'artillerie à Khan Younès (sud) et dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza (nord). Des avions de chasse et des hélicoptères ont frappé le camp de Jabalia (nord) et des obus ont atterri près d'une centrale électrique au nord du camp de Nousseirat (centre), selon des témoins.