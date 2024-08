L'Iran rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël

L'Iran a rejeté mardi l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël, affirmant qu'il ne demanderait pas l'"autorisation" pour riposter contre son ennemi qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh sur son sol. "La République islamique est déterminée à défendre sa souveraineté, (...) et elle ne demande pas l'autorisation de quiconque pour utiliser ses droits légitimes", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué.

Il a ajouté que la demande des pays occidentaux "manque de logique politique et est totalement contraire aux principes et aux règles du droit international et constitue un soutien" à Israël. Il a dénoncé une déclaration qui ne fait "aucune objection aux crimes internationaux du régime sioniste", mais "demande avec impudence à l'Iran de ne pas agir de manière dissuasive" contre un Etat "qui a violé sa souveraineté".