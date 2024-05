L'Egypte veut éviter tout déplacement forcé de la population de Gaza

Des activistes pro-palestiniens ont à nouveau lancé une occupation à l'Université de Berne jeudi, exigeant que l'institution coupe ses liens avec les universités israéliennes. Le mouvement doit durer une journée. Dès 7h30, les premiers activistes ont déployé une banderole à l'entrée du bâtiment principal et monté un stand d'information dans le hall principal.

Les militants exigent que la haute école se prononce contre "le génocide" en Palestine et s'engage contre la "politique d'occupation" en Palestine et pour un cessez-le-feu immédiat et permanent. Ils réclament aussi que l'alma mater bernoise rende publics tous ses liens "académiques, militaires et économiques" avec des institutions israéliennes et y mette fin.

"L'université est un lieu politique"

Le collectif pro-palestinien affirme dans un communiqué avoir cherché le dialogue avec le rectorat. Celui-ci a rejeté la demande d'une façon qui s'apparente à de la "répression policière", dénonce-t-il.

Un bâtiment de l'Université de Berne, dans le quartier de la Länggasse, avait déjà été occupé par une soixantaine de personnes le 12 mai. L'université avait déclaré à cette occasion ne tolérer aucune restriction à "sa liberté académique". "Par ses liens académiques, militaires et économiques, l'université est clairement un lieu politique", rétorquent jeudi les contestataires.