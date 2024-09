L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre à New York avec des appels à la "désescalade" au Liban

- L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre mardi avec la crainte d'une guerre régionale au Proche-Orient, escalade qui va dominer la grand-messe annuelle de l'ONU après une journée de bombardements israéliens meurtriers au Liban. De nombreux pays ont appelé à la désescalade et dit leur inquiétude face à la perspective d'une "guerre totale".

- Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts lundi au Liban, dans le sud et l'est du pays, parmi lesquels 35 enfants et 58 femmes, selon le ministère de la Santé. Les attaques ont aussi fait plus de 1645 blessés. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé "plus de 1100 cibles du Hezbollah" en 24 heures. Les écoles ont été fermées dans plusieurs régions et des centaines d'habitants du sud du Liban ont commencé à fuir la région.

- En riposte, le Hezbollah a annoncé avoir lancé des roquettes sur trois cibles dans le nord d'Israël.

- À Gaza, l'offensive israélienne a fait au moins 41'455 victimes, essentiellement des civils, selon le Hamas. Plus de 95'000 personnes ont également été blessées et une majeure partie du territoire a été endommagée ou détruite, dont la plupart des hôpitaux, écoles, lieux de culte et ressources agricoles.

Suivi assuré par RTSinfo