L'armée israélienne poursuit son "opération antiterroriste" en Cisjordanie occupée

Israël a lancé une opération militaire de large ampleur dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée dit avoir "éliminé" neuf combattants Palestiniens en marge de la guerre qui se poursuit à Gaza depuis près de onze mois.

Les forces israéliennes ont "éliminé neuf terroristes armés" à Jénine, Toubas et Tulkarem, dont sept dans des raids aériens, a annoncé l'armée dans un communiqué. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état, lui, de "10 morts et 15 blessés" dans ces attaques.

En Cisjordanie, des opérations coordonnées des troupes au sol appuyées par des aéronefs opérant dans plusieurs villes au même moment sont rares. Un porte-parole de l'armée israélienne a néanmoins relativisé l'importance de l'opération, indiquant qu'elle n'était pas "extrêmement différente [de l'ordinaire] ou spéciale".

Durant la nuit, des colonnes de blindés israéliens sont entrés dans deux camps de réfugiés, à Tulkarem et à Toubas, ainsi que dans la ville de Jénine. A la mi-journée, ils verrouillaient les entrées des villes et des camps, ont constaté des photographes de l'AFP, des soldats tirant à intervalles réguliers sur les camps d'où s'échappaient les sons de tirs et d'explosion.

Dans les rues, les bulldozers israéliens détruisaient la chaussée, l'armée assurant déterrer des bombes posées en bord de route.