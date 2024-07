L'armée israélienne dit avoir touché une dizaine de cibles du Hezbollah au Liban

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré lundi d'apporter une "réponse sévère" à l'attaque ayant tué 12 jeunes sur le Golan occupé, à l'heure où des efforts sont déployés pour éviter une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais.

Le tir de roquette samedi sur la partie du Golan syrien occupée par Israël a été imputé par le gouvernement israélien au Hezbollah, qui dément. Ce mouvement libanais, allié de l'Iran, a ouvert un front contre Israël, frontalier du Liban, au lendemain du déclenchement de la guerre de Gaza, en soutien au Hamas.

Des membre de la famille et proches ont visité le lieu où douze jeunes âgés de dix à quinze ans ont été tués par une attaque à la roquette en provenance du Liban. [KEYSTONE - ATEF SAFADI]

"Ces enfants sont nos enfants [...]. L'Etat d'Israël ne laissera pas, et ne peut pas laisser passer cela. Notre réponse viendra, et elle sera sévère", a déclaré Benjamin Netanyahu, qui s'est rendu à Majdal Shams, sur le plateau du Golan situé aux confins du Liban, de la Syrie et d'Israël.

Le Hezbollah paiera "le prix fort", a averti dès dimanche Benjamin Netanyahu, qui a reçu le feu vert du cabinet de sécurité pour "décider de la manière et du moment pour répondre à l'organisation terroriste Hezbollah".