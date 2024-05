L'armée israélienne dément avoir frappé un nouveau camp de déplacés à Rafah

L'Irlande a officiellement reconnu mardi l'existence d'un État palestinien, a fait savoir son gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. "Le gouvernement reconnaît la Palestine comme un Etat souverain et indépendant et a accepté d'établir des relations diplomatiques complètes entre Dublin et Ramallah", indique le gouvernement dans communiqué.

Un ambassadeur d'Irlande auprès de l'État de Palestine sera ainsi nommé, de même qu'une ambassade d'Irlande à Ramallah.