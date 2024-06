L'armée israélienne annonce "une pause tactique quotidienne" dans le sud de la bande de Gaza

La banque britannique Barclays, accusée de fournir des services financiers à des sociétés vendant des armes à Israël, a renoncé vendredi à sponsoriser plusieurs festivals de musique menacés de boycott par des artistes cet été au Royaume-Uni.

"Après discussion avec les artistes, nous sommes convenus avec Barclays qu'elle se retirerait du sponsoring de nos festivals" en 2024, a annoncé Live Nation UK, branche britannique du géant américain du spectacle vivant, qui avait signé un contrat de cinq ans avec la banque en 2023. Barclays a également confirmé à l'AFP qu'elle avait été invitée à "suspendre sa participation" aux festivals Live Nation au Royaume-Uni en 2024.

Cette semaine, plusieurs groupes s'étaient retirés du plus gros festival de metal et rock britannique Download, sponsorisé par la banque et organisé de vendredi à dimanche dans le Leicestershire.

Parmi les événements sponsorisés par Barclays figuraient le festival Isle of Wight fin juin, où sont programmés Green Day et les Pet Shop Boys, et le Latitude fin juillet dans le Suffolk, où sont attendus Duran Duran ou London Grammar. "Les clients de Barclays qui détiennent des billets pour ces festivals ne sont pas concernés et leurs billets restent valables", a indiqué la banque.

"Complice du génocide à Gaza"

"C'est une victoire historique pour le mouvement mondial BDS (boycott, désinvestissement et sanctions, NDLR) palestinien", a salué sur Instagram le groupe "Bands Boycott Barclays" ("Les groupes boycottent Barclays"), qui mène une campagne pour convaincre les festivals de rompre leurs partenariats avec la banque.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Il l'accuse d'être "complice du génocide à Gaza par le biais de ses investissements, prêts et souscriptions auprès de sociétés d'armement fournissant l'armée israélienne", qui mène une offensive contre le Hamas à Gaza après l'attaque sans précédent du 7 octobre.

Barclays a dit regretter que des militants aient recours à "l'intimidation de (son) personnel, au vandalisme répété de (ses) agences et au harcèlement en ligne", et a craint que cette campagne affaiblisse "le soutien essentiel aux événements culturels dont profitent des millions de personnes".

Elle a réfuté investir directement ou détenir en son compte des actions d'entreprises de défense fournissant des armes à Israël. En mai, plus de 100 artistes avaient refusé de participer au festival Great Escape de Brighton, dans le sud de l'Angleterre, au nom de cette campagne de boycott soutenue par des centaines d'associations, labels, fans et artistes.