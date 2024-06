L'armée israélienne annonce la mort de quatre otages à Gaza

A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza ravagée par la guerre, le sort s'acharne sur les déplacés palestiniens qui se sont retrouvés lundi submergés par les eaux usées.

A l'aide de petits récipients ou de simples bouteilles en plastique, ils tentaient lundi d'évacuer les eaux sales et nauséabondes de leurs tentes après la rupture d'une canalisation.

Selon les habitants, les eaux usées rendent insoutenable la vie dans cette ville où des amas de débris et d'énormes dalles de béton jonchent les rues.

Près de deux millions de personnes vivent à Khan Younès

Selon l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, environ 1,7 million de personnes ont trouvé refuge à Khan Younès et dans les zones centrales de la bande de Gaza.

Des dizaines de milliers de personnes y ont trouvé refuge après avoir fui Rafah, plus au sud, où les bombardements israéliens et les combats urbains entre combattants palestiniens et forces israéliennes ont ravagé des quartiers entiers.

Plusieurs déplacés, sont contraints de nouveau à partir à la recherche d'un endroit plus sur et plus sain. Des charrettes tirées par des ânes, chargées d'objets divers, parsèment les rues.