L'armée israélienne annonce avoir récupéré six corps d'otages morts à Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas ainsi qu'un média palestinien ont annoncé la mort d'un nouveau journaliste à Gaza, touché dimanche par des tirs israéliens dans le sud du territoire.

Le site PDN (Palestinian Daily News), pour lequel travaillait Ibrahim Mouhareb, a annoncé son décès "après des tirs (...) de l'occupation israélienne sur lui et un groupe de journalistes" dans le quartier Hamad-ville de Khan Younès, un immense complexe résidentiel construit par le Qatar pour être la vitrine de la bande de Gaza mais réduit à l'état de ruines par l'invasion israélienne.

Deux autres journalistes qui se trouvaient avec lui au moment des tirs ont été admis dimanche en fin de journée à l'hôpital Nasser de Khan Younès. Le Syndicat des journalistes palestiniens a condamné "un assassinat" et accusé l'armée israélienne de mener une "campagne organisée (...) pour tuer les journalistes" à Gaza.

Contactée, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat et affirme qu'elle ne vise pas délibérément de journalistes. Selon les chiffres officiels, 169 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

De son côté, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) recensait lundi "au moins 113 journalistes et employés de médias tués" depuis le début de la guerre à Gaza, "soit la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que le CPJ a commencé à recenser ces informations en 1992". Et une enquête du consortium de médias internationaux Forbidden Stories alertait fin juin sur de "flagrantes attaques contre la liberté de la presse".