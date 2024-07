L'armée israélienne annonce avoir frappé des "terroristes" dans le centre de Gaza

Les chefs des services de renseignement américain (CIA) et israélien (Mossad) doivent se rendre à Doha mercredi pour discuter d'un accord entre le Hamas et Israël en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Ils doivent également rencontrer le Premier ministre du Qatar, engagé depuis des mois dans des négociations en coulisses avec l'Égypte et des États-Unis.

Le chef du Mossad s'était déjà rendu à Doha vendredi. Une source anonyme a déclaré que les discussions dans la capitale qatarie s'étaient concentrées sur "la transition d'une trêve initiale vers une période de calme plus durable".

Un responsable palestinien a cité, parmi plusieurs points de divergence, le fait qu'Israël a "mis son veto à la libération de 100 prisonniers palestiniens lourdement condamnés qui ont passé plus de 15 ans dans les prisons israéliennes, parmi lesquels un certain nombre de hauts dirigeants du Hamas, du Fatah, du Djihad islamique et du Front populaire".

Le Hamas de son côté, a-t-il détaillé, "a exigé que les médiateurs s'engagent à un retrait israélien complet du terminal de Rafah", le passage frontalier de Gaza avec l'Egypte, "et du couloir de Philadelphie", une route qui borde la frontière du côté palestinien, "au cours de la cinquième semaine" d'un cessez-le-feu s'il entrait en vigueur.

L'Égypte doit également organiser des réunions cette semaine.