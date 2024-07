L'armée israélienne annonce avoir frappé Beyrouth, capitale du Liban, au moins trois morts

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé comme une "agression flagrante" la frappe israélienne qui a visé mardi soir dans la banlieue sud de Beyrouth un responsable du Hezbollah qui a échappé au raid.

Dans un communiqué, il a dénoncé un "acte criminel" et appelé "la communauté internationale à assumer ses responsabilités et faire pression pour contraindre Israël à arrêter son agression et ses menaces et appliquer les résolutions internationales".