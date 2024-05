L'armée israélienne affirme avoir retrouvé les corps de sept otages au nord de Gaza

L'armée israélienne a indiqué avoir retrouvé les corps de sept otages lors de combats contre le Hamas dans l'est de Jabalia, ville densément peuplée du nord de la bande de Gaza qui abrite de nombreux de réfugiés, déclarant avoir mené plus de 200 frappes aériennes et détruit 10 kilomètres de tunnels.

Les troupes israéliennes affirment également avoir tué des centaines de combattants lors de combats rapprochés dans cette zone. Les forces impliquées ont "achevé leur mission" et se préparent à progresser dans d'autres zones du territoire palestinien, précise l'armée.