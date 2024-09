L'armée israélienne a retrouvé les corps de six otages dans la bande de Gaza

La campagne anti-polio a officiellement été lancée dimanche dans le centre de la bande de Gaza où l'ONU a annoncé des "pauses humanitaires", a indiqué le responsable de trois centres de vaccination pour enfants dans ce secteur.

"Les vaccinations ont débuté à 09h00. Nous avons ouvert les centres et nous recevons des enfants âgés d'un jour à dix ans", a indiqué le docteur Yasser Chaabane, directeur médical de l'hôpital al-Awda.

Le ministère de la Santé à Gaza et les agences onusiennes ont listé 67 centres de vaccination dans des hôpitaux, dispensaires et écoles pour le centre du petit territoire palestinien. Dans le sud, 59 centres sont prévus et 33 dans le nord, en grande partie dépeuplé. Dans ces deux zones les vaccinations auront lieu dans un second puis un troisième temps.