L'armée israélienne a retrouvé les corps de six otages dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir terminé une opération dans des zones du sud et du centre de la bande de Gaza, assurant y avoir tué "plus de 250 terroristes" en l'espace d'un mois.

Vendredi, elle a annoncé que sa "98e division avait terminé son opération dans les régions de Khan Younès et de Deir al-Balah, après environ un mois d'activités simultanées au sol et en sous-sol". L'armée israélienne annonce régulièrement la découverte et la destruction de tunnels de groupes armés palestiniens.

C'est au cours de cette opération qu'elle a récemment récupéré dans un tunnel à Khan Younès les corps de six otages morts. Elle a également sorti de Gaza un otage vivant et la dépouille d'un soldat tué et enlevé le 7 octobre.