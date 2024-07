L'armée américaine met fin à sa mission humanitaire à Gaza

Des groupes armés palestiniens de Gaza ont commis "des centaines" de crimes de guerre lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre en Israël, selon Human Rights Watch (HRW). L'ONG a publié mercredi un rapport sur le sujet.

Cette enquête, qui constitue l'une des études internationales les plus fouillées à ce jour sur cette attaque ayant déclenché la guerre en cours à Gaza détaille tout un éventail de crimes imprescriptibles au regard du droit international.

"Il nous est impossible de chiffrer les cas de façon précise", a déclaré Belkis Wille, directrice associée de l'organisation de défense des droits de l'Homme lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'"il y en [avait] eu évidemment des centaines ce jour-là".

Ces crimes de guerre "comprennent les attaques délibérées et aveugles contre des civils et des biens civils, des meurtres intentionnels de personnes détenues, des traitements cruels et inhumains, des violences sexuelles et sexistes, des mutilations et vol de dépouilles, l'utilisation de boucliers humains ainsi que des actes de pillage et de saccage", indique le rapport détaillé.

"Crimes contre l'humanité"

Ce rapport se concentre sur les violations du droit international humanitaire, ensemble de règles reconnues par les États pour la conduite en temps de guerre et dont la plupart sont ancrées dans les Conventions de Genève. Human Rights Watch a également identifié des "crimes contre l'humanité" comme "le meurtre planifié de civils et la prise d'otages", précise le rapport.

Bien que le groupe islamiste palestinien Hamas soit reconnu comme l'orchestrateur de l'attaque, le rapport désigne plusieurs autres groupes armés qui ont commis des crimes de guerre le 7 octobre, dont le Jihad islamique palestinien. "La réalité est que les pires violences n'ont clairement pas été commises par des civils de Gaza", a déclaré Mme Wille.