Israël poursuit ses bombardements au Liban, un demi-million de déplacés selon un ministre

Cette semaine, les tirs de roquettes et de missiles du Hezbollah ont atteint la grande ville de Haïfa, dans le nord d’Israël, ce qui n'était plus arrivé depuis la guerre de 2006. Le plus grand hôpital de la ville, le Rambam, a transféré les patients et son personnel dans les sous-sols.

>> Ecouter le reportage de Tout un monde : Keystone - EPA/ABIR SULTAN Reportage à Haïfa dans un hôpital souterrain à l’abris des bombes / Tout un monde / 3 min. / aujourd'hui à 08:12