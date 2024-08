Israël ordonne l'évacuation "immédiate" d'un secteur de Khan Younès, au lendemain de l'attaque meurtrière contre une école de Gaza

Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a appelé vendredi à concrétiser "de toute urgence" un accord de cessez-le-feu à Gaza alors qu'Israël a accepté de reprendre la semaine prochaine les discussions en vue d'une trêve et de la libération des otages retenus par le Hamas.

"Un accord est sur la table, et il est dans l'intérêt à long terme des Israéliens, des Palestiniens et de toutes les parties concernées de l'accepter de toute urgence et de mettre un terme à ce conflit dévastateur", a affirmé le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué, faisant référence à l'accord-cadre proposé fin mai par le président américain Joe Biden.

Londres "soutient totalement" l'appel des Etats-Unis, du Qatar et de l'Egypte, qui oeuvrent comme médiateurs entre Israël et le Hamas, pour une reprise immédiate des négociations visant à l'introduction d'un cessez-le-feu et à la libération des otages, a-t-il ajouté.

"Il ne peut plus y avoir de délai, les combats doivent cesser maintenant", a insisté le ministre, qui a également plaidé pour que davantage d'aide humanitaire entre dans le territoire palestinien assiégé.