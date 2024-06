Israël mène des bombardements meurtriers dans la bande de Gaza

L'armée israélienne poursuit son offensive terrestre à Rafah, une ville frontalière avec l'Egypte dans le sud du territoire palestinien, pour détruire selon elle les derniers bataillons du Hamas.

Lundi, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé Rafah, principalement le secteur de Tal al-Sultan, dans l'ouest de la ville, selon un témoin. Un autre témoin a signalé des combats intenses dans l'est de Khan Younès, à quelques kilomètres de là.

Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza. [KEYSTONE - HAITHAM IMAD]

Plus de 20 morts

Pendant la nuit, au moins 20 personnes ont péri dans des frappes et des tirs d'artillerie, dont six dans le camp de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, et dix dans le secteur de Armadhiya à Khan Younès, selon des sources médicales.

Quatre corps ont été sortis de deux maisons bombardées à Zeitoun, un quartier de la ville de Gaza dans le nord, selon la défense civile.

L'armée a annoncé avoir frappé la veille "plus de 50 cibles" à travers la bande de Gaza et mener des "opérations ciblées dans le secteur de Rafah".