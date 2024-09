Israël mène "actuellement" des opérations terrestres "limitées" au Liban

Alors qu'Israël continue de mener des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah a répliqué dimanche à l'opération de Tsahal en bombardant le nord d'Israël, dont la grande ville d'Haïfa, peuplée d'environ 300'000 habitants.

En état d'alerte, la cité est partagée à propos des opérations militaires israéliennes. "Les rues sont vides, les commerces sont fermés. Il y a beaucoup de tension pour les enfants aussi, il n'y a pas école, il y a des alertes. Tout cela rend tout le monde nerveux et les gens ont peur", explique Ibrahim dans La Matinale.

Gadi et Gili, rencontrés en bord de mer, ne veulent pas de leur côté changer leurs habitudes. "L'impression, c'est que nous avons un peu réussi à retrouver notre force de dissuasion. Mais nous espérons que le gouvernement pourra profiter de cet avantage pour libérer les otages. Parce que c'est le premier objectif! Et que tout cela se termine par un accord", déclare le premier. Le second rappelle l’autre but du gouvernement israélien: que les habitants du nord puissent retrouver leur foyer. Mais il voit d’un mauvais œil une opération au sol de l’armée israélienne dans le sud du Liban. "J’ai un petit-fils qui est là-bas dans le nord. Je n’aimerai pas qu’il aille au Liban. J’espère qu’ils n’entreront pas. Ça ne nous amènera que plus de victimes et encore plus d’ennuis", dit-il.

Gadi estime pour sa part qu’Israël doit neutraliser les positions du Hezbollah proches de la frontière. Divisés sur cette question, les deux hommes se rejoignent pour accorder une bien plus grande confiance en leur armée qu’au gouvernement.