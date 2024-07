Israël exige de conserver le contrôle intégral de la partie de Gaza qui fait frontière avec l'Egypte

L'armée israélienne vient d'achever son offensive militaire à Shuja'iyya, un quartier de Gaza City, laissant derrière elle un champ de ruines dans lequel les habitants sont revenus mercredi.

>> Ecouter le sujet du 12h30 : Keystone L’armée israélienne laisse des scènes de désolation derrière elle dans le quartier de Choujaïya, à Gaza / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:37

Les rares immeubles encore debout sont éventrés et sans façades, les autres réduits en monticules de pierres, de métal tordu et de béton pulvérisé. On ne distingue plus les signes d'une vie récente.

Vue des bâtiments détruits après le retrait de l'armée israélienne du quartier de Shuja'iyya, dans l'est de la ville de Gaza, le 10 juillet 2024. [AFP - OMAR AL-QATTAA]

Mercredi soir, l'armée israélienne a annoncé avoir "achevé" son offensive à Shuja'iyya, théâtre de violents combats depuis deux semaines qui avaient poussé des dizaines de milliers de personnes à la fuite. Elle a permis, selon elle, de démanteler huit tunnels et de tuer des "dizaines de terroristes".