Israël doit s'attendre à une "riposte inéluctable", menace le chef du Hezbollah

En Israël, la population est partagée sur les éliminations ciblées de l'armée.

Certains s'en réjouissent, comme en témoignent deux passants à Tel Aviv: "Personne ici ne va les pleurer", ont-ils témoigné jeudi soir dans Forum. Aux yeux d’une partie du public israélien, la mort de ces deux figures du Hamas et du Hezbollah n’est peut-être pas un tournant dans la guerre, mais c’est une image de victoire après plus de neuf mois de combats. Et puis, à leurs yeux, ce sont aussi des opérations qui "redorent" un peu l’image de l’armée ou des services de renseignements, après les échecs colossaux du mois d’octobre dernier.

Mais d'autres israéliens sont inquiets face aux menaces du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran. Ils savent qu’une riposte est quasi certaine et qu’elle pourrait être menée simultanément sur plusieurs fronts. Ils redoutent donc une guerre totale.

Quelques-uns font d'ailleurs des provisions d'eau et de conserve et d'autres ont annulé des projets préférant rester chez eux pour les prochains jours.