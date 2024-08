Israël dit avoir tué le ministre de l'Économie du Hamas lors d'une frappe sur la bande de Gaza

Les appels aux ressortissants étrangers à quitter le Liban se sont multipliés dimanche, face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, que la communauté internationale tente de prévenir.

Après l'assassinat mercredi du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, au lendemain d'une frappe israélienne qui a tué à Beyrouth le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, la crainte d'une extension du conflit a ainsi conduit de nombreuses compagnies aériennes, dont l'allemande Lufthansa et Air France, à suspendre leurs dessertes de Beyrouth.

Dans le même temps, après les menaces de vengeance contre Israël de Téhéran et du Hezbollah, de nombreux pays - Suède, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Jordanie et Arabie saoudite - ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban au plus vite. D'autant que le souvenir de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël est encore vif. En été 2006, l'aéroport de la capitale libanaise avait notamment été bombardé.