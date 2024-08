Israël confirme la mort du chef militaire du Hamas dans une frappe en juillet à Gaza

- L'armée israélienne a annoncé jeudi que le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, avait été "éliminé" dans une frappe le 13 juillet dans la bande de Gaza. Jusqu'ici, il était incertain s'il faisait partie ou non des 90 victimes de cette frappe.

- Les funérailles officielles du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe imputée à Israël, ont débuté tôt jeudi dans le centre de la capitale iranienne.

- Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël avait porté "des coups sévères" à ses "ennemis" ces derniers jours, en mentionnant explicitement l'élimination mardi soir du responsable militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, dans la banlieue de Beyrouth.

- La Suisse appelle ses concitoyens à quitter le Liban. Les Suisses sont priés de quitter le pays par leurs propres moyens et "si cela semble possible et sûr", écrit le DFAE.

- La mort du chef du Hamas a soulevé une vague d'indignation chez les soutiens du mouvement islamiste. Tout comme le Hamas, l'Iran a promis de venger la mort d'Ismaïl Haniyeh.

Suivi assuré par RTSinfo