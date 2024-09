Israël annonce la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, nouvelle frappe à Beyrouth

Annoncé mort par Israël, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était l'homme le plus puissant du Liban. Ennemi juré d'Israël, il n'apparaissait plus que rarement en public depuis la guerre qui a opposé son mouvement à l'armée israélienne à l'été 2006 et son lieu de résidence était tenu secret.

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir "éliminé" le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. [Keystone]

Hassan Nasrallah était à la tête du Hezbollah depuis 1992, lorsqu’il a succédé à Abbas Moussaoui, assassiné par Israël. Cet homme de religion âgé de 64 ans faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi ses fidèles, notamment au sein de la communauté musulmane chiite dont il était issu.

Sous son règne, le Hezbollah, armé et financé par l'Iran, est devenu une force politique incontournable au Liban, représentée au Parlement et au gouvernement. Dans le même temps, il a développé l'arsenal de sa formation, qui selon lui compte 100’000 combattants, et dispose de puissantes armes.

Né le 31 août 1960 dans une modeste famille de neuf enfants dans la banlieue de Beyrouth, Hassan Nasrallah a étudié la théologie dans la ville sainte chiite de Najaf, en Irak, avant de retourner au Liban à la suite de la vague de répression antichiite du président irakien de l'époque Saddam Hussein.

Il s'engage alors au sein du mouvement chiite Amal, mais fait sécession lors de l'invasion israélienne du Liban à l'été 1982 pour faire partie du noyau fondateur du Hezbollah, créé sous l'impulsion des Gardiens de la révolution iraniens.

Marié, père de cinq enfants, Hassan Nasrallah parle couramment le farsi. Il arbore le turban noir des Sayyed, les descendants du prophète Mahomet dont il se réclame. Dans une rare interview, il a raconté qu'il jouait au football dans sa jeunesse et qu'il aime toujours Maradona.