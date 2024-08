Israël accepte de reprendre les discussions en vue d'une trêve à Gaza

Le Hezbollah et l’armée israélienne s’affrontent à la frontière libano-israélienne depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le Comité international de la Croix-Rouge veut désormais être prêt en cas de conflit total, alors qu’Israël et l’Iran, appuyé par ses alliés, multiplient les menaces réciproques.

Le CICR est un acteur historique dans le sud du Liban. L’organisation épaule depuis l’automne les hôpitaux, afin qu’ils puissent soigner les blessés et être autonomes en cas de conflit généralisé. Ces efforts se sont accélérés avec les tensions régionales.

Les affrontements frontaliers depuis dix mois entre l’armée israélienne et le Hezbollah ont fait plus de 500 morts, dont une majorité de combattants, et plus de cent civils. Près de 100’000 habitants du sud du Liban ont quitté leur maison depuis l’automne. L’autre priorité du CICR est désormais de leur garantir un accès aux soins.