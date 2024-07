Israël a porté "des coups sévères" à ses "ennemis", dit Benjamin Netanyahu

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande aux ressortissants suisses de quitter le Liban, après la mort du chef politique du Hamas mercredi. Les Suisses sont priés de quitter le pays par leurs propres moyens et "si cela semble possible et sûr", écrit le DFAE sur son site. Par ailleurs, les voyages dans le pays situé au nord d'Israël restent déconseillés, a indiqué mercredi après-midi le DFAE sur X.

En raison du conflit au Proche-Orient "qui a de grandes répercussions sur le Liban", l'évolution de la situation est incertaine et une détérioration significative de la situation sécuritaire est possible à tout moment, avertissait déjà depuis un certain temps le DFAE sur une page internet dédiée. Des frappes aériennes ciblées peuvent mettre en danger des personnes non impliquées, écrivait encore le DFAE.