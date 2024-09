Israël a mené des raids aériens sur des ports et des centrales au Yémen

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état de douze combattants pro-iraniens tués dans la nuit de samedi à dimanche. Des frappes aériennes d'origine inconnue ont visé leurs positions dans l'est syrien.

"Douze combattants pro-iraniens ont été tués dans des frappes aériennes d'origine inconnue visant leurs positions dans la ville de Deir Ezzor et à l'est de cette ville ainsi que la région de Boukamal, près de la frontière avec l'Irak", a indiqué l'OSDH, qui a également fait état d'un grand nombre de blessés.

Les frappes qui ont eu lieu dans la région de Deir Ezzor, visée régulièrement par des raids israéliens et parfois américains, et où l'Iran exerce une grande influence, n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat selon l'OSDH. L'ONG a rapporté que cinq frappes aériennes avaient notamment visé des positions militaires près de l'aéroport de Deir Ezzor.

L'Iran, via ses conseillers notamment, aide militairement le régime syrien depuis 2011 et dispose d'une forte présence dans l'est du pays. Depuis le début en 2011 de la guerre civile en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes qui ont notamment ciblé les groupes pro-iraniens. Les Etats-Unis ont également visé ces groupes dans l'est de la Syrie.

Les autorités israéliennes commentent rarement ces frappes mais ont déclaré à plusieurs reprises qu'elles ne permettraient pas à l'Iran, son ennemi juré, d'étendre sa présence en Syrie. Depuis quelques jours, la région connaît une escalade des tensions, l'armée israélienne ayant lancé une campagne de bombardements intenses de fiefs du Hezbollah au Liban.