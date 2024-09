"Il faut utiliser toute la force" en Cisjordanie, affirme le ministre israélien de la Défense

- L'armée israélienne poursuivait mercredi son opération lancée il y a une semaine dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les raids ont eu lieu simultanément dans différentes localités, faisant au moins 30 morts et 140 blessés. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé qu'Israël utiliserait "toute la force" pour "éradiquer les organisations terroristes".

- Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains a réclamé mardi une enquête "indépendante, impartiale et transparente" sur les allégations israéliennes concernant l'"exécution sommaire" de six otages israéliens dans la bande de Gaza, dans un message sur X. Si elles étaient avérées, cela constituerait "un crime de guerre", explique-t-il.



- Près de 11 mois après le début de la guerre à Gaza, les belligérants ont échangé de nouvelles menaces à la suite de la découverte dimanche des corps des six otages israéliens dans un tunnel du sud de Gaza. Le Premier ministre israélien a accusé le Hamas de les avoir "exécutés" d'une "balle dans la nuque" et juré de faire payer "un prix très fort".

- Le Hamas a annoncé un nouveau bilan de 40'786 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, dans son onzième mois.

Suivi assuré par RTSinfo