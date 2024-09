Hassan Nasrallah affirme que le Hezbollah a reçu "un coup sévère et sans précédent"

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi "toutes les parties à agir pour éviter la guerre" après l'explosion de centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a annoncé l'Elysée.

Lors d'entretiens téléphoniques avec le Premier ministre libanais Najib Mikati, le président de la Chambre des députés Nabih Berri et le commandant des forces armées libanaises Joseph Aoun, "il a marqué sa plus vive inquiétude suite à la série d'explosions au Liban qui contribuent à une escalade dangereuse des tensions dans la région" et appelé à la "retenue" et la "modération". Le chef de l'Etat a précisé qu'il allait aussi s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.