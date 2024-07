A Gaza, près de 80% de la population est déplacée de force, selon une responsable de l'ONU

Après près de neuf mois de bombardements et d'invasion terrestre, les civils ne connaissent toujours aucun répit dans la bande de Gaza. Lundi, l'armée israélienne a ordonnée de nouvelles évacuations à Khan Younes et Rafah, au centre et au sud du territoire, tandis que l'armée israélienne frappe depuis cinq jours dans la ville de Gaza, au nord.

Les civils y décrivent une situation catastrophique, où personne n'est en sécurité. De nombreuses personnes ont été contrainte, à nouveau, de quitter leurs logements du quartier de Choujaïya et l'eau potable se fait de plus en plus rare. Les déplacés ont tout perdu et manquent aussi de nourriture, de vêtements, de soins, de tout. La situation fait aussi craindre la propagation d'épidémies dans la population gazaouie.