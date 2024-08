Frappes meurtrières sur des écoles de Gaza, selon le Hamas

La Maison Blanche a assuré mercredi qu'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas était très près d'être conclu, malgré les tensions au plus haut entre l'Etat hébreu et l'Iran.

"Nous avons toujours parlé de ces négociations pour un cessez-le-feu (...) Nous pensons que l'on n'a jamais été aussi proche" de sceller un accord, a affirmé auprès de journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby.

"Il y a une bonne proposition faite aux deux parties et elles doivent toutes les deux l'accepter afin que nous puissions mettre en place" cet accord de cessez-le-feu et de libération des otages, a exhorté john Kirby.

Par la voix de son secrétaire d'Etat, Antony Blinken, Washington a assuré lundi s'impliquer "jour et nuit" dans une "intense diplomatie" pour éviter une guerre régionale entre, d'une part, Israël, et d'autre part, l'Iran et ses groupes partenaires comme le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

Alors que le Hamas a nommé son chef à Gaza, Yahya Sinouar, à la tête de toute l'organisation pour remplacer Ismaïl Haniyeh assassiné le 31 juillet à Téhéran, Antony Blinken a qualifié cet homme de "premier décisionnaire en ce qui concerne la conclusion d'un cessez-le-feu" dans le territoire palestinien, où la guerre est entrée mercredi dans son onzième mois.

Le gouvernement du président Joe Biden presse depuis des semaines celui du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'accepter un cessez-le-feu.