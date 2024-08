Face au risque d'embrasement, Paris, Londres et Berlin appellent au cessez-le-feu à Gaza

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé lundi l'Iran et ses alliés à ne pas lancer de ripostes contre Israël, susceptibles de provoquer une escalade régionale et de compromettre les chances de mettre fin à l'invasion israélienne. "Il ne peut plus y avoir aucun délai supplémentaire" pour négocier un cessez-le-feu, estiment-ils.

Les dirigeants des trois pays ont publié une déclaration commune dans laquelle ils appellent à un arrêt immédiat des massacres et à la libération de tous les otages détenus par le Hamas, et relayant l'appel de leurs homologues américain, égyptien et qatari "à la reprise immédiate des négociations". "La population de Gaza a urgemment besoin d'une livraison d'aide, sans entrave aucune", rappellent-ils.