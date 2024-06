Enquête réclamée après les tirs meurtriers aux abords d'un bureau du CICR près de Rafah

Une source de sécurité libanaise a indiqué qu'un responsable du groupe islamiste Jamaa Islamiya, proche du Hamas palestinien, avait été tué samedi par une frappe israélienne visant son véhicule à Khiara, dans la Bekaa occidentale, à l'est du Liban. L'armée israélienne a confirmé avoir "éliminé" ce responsable.

La Jamaa Islamiya, qui a déploré depuis le 7 octobre la mort de sept combattants au Liban, n'a pas annoncé dans l'immédiat le décès d'un de ses membres.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué qu'un de ses avions avait "mené une frappe sur la Bekaa afin d'éliminer (...) un important agent terroriste responsable de la fourniture d'armes" au Hamas et à Jamaa Islamiya.

Durant la guerre civile libanaise, la Jamaa Islamiya a fondé une branche armée, les Forces al-Fajr, pour combattre l'invasion israélienne du Liban. Ces forces, qui revendiquent aujourd'hui des attaques contre Israël, comptent environ 500 hommes, selon des estimations.

En plus de huit mois de violences entre le Hezbollah et l'armée israélienne dans les zones frontalières, 480 personnes ont été tuées au Liban, dont une majorité de combattants du Hezbollah et 93 civils, selon un décompte de l'AFP.