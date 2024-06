Dix membres de la famille du chef du Hamas tués dans une frappe israélienne

La Défense civile de Gaza annonce la mort de 10 membres de la famille du chef du Hamas dans une frappe israélienne [KEYSTONE - MOHAMMED SABER]

La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort de dix membres de la famille du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tués mardi dans une frappe de l'armée israélienne sur un camp de réfugiés de la ville de Gaza.

Zahr Haniyeh, la soeur du chef du mouvement islamiste palestinien, a été tuée dans ce raid sur le camp de Chati, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. D'après cette source, neuf autres personnes sont mortes et d'autres ont été blessées. Les corps ont été transportés vers l'hôpital Al-Ahli de Gaza.

"Un certain nombre de martyrs est toujours sous les décombres", a déclaré Mahmoud Bassal à l'AFP. "Nous avons des difficultés (à les retrouver) à cause du manque d'équipements et de carburant".

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué ne pas être en mesure de confirmer ces informations.

Des dizaines de morts

En avril, trois fils et quatre petits-enfants de Ismaïl Haniyeh, qui vit en exil au Qatar, avaient péri dans une frappe survenue dans le camp de Chati. L'armée avait confirmé avoir tué dans une frappe aérienne les trois fils, qualifiés d'"agents militaires de l'organisation terroriste Hamas".

Ismaïl Haniyeh avait alors indiqué qu'environ 60 membres de sa famille avaient été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre.