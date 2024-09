Des frappes israéliennes massives au Liban font plus de 270 morts, dont des enfants

Israël a mené des frappes massives sur "plus de 300 sites du Hezbollah" dans le sud et l'est du Liban, faisant au moins 50 morts et 300 blessés, selon un premier bilan du ministère de la Santé du Liban, qui précise que des enfants, des femmes et des secouristes font partie des victimes.

L'armée israélienne avait conseillé tôt lundi aux habitants du sud du Liban de se mettre à l'abri. Elle a averti que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises".

En milieu de journée, le Hezbollah a annoncé avoir lancé en représailles des roquettes sur trois cibles dans le nord d'Israël. "En réponse aux attaques de l'ennemi israélien qui ont visé les régions du sud et de la Békaa", les combattants du Hezbollah ont "bombardé deux positions militaires israéliennes ainsi que les complexes de l'industrie militaire Rafael", a précisé le groupe armé dans un communiqué.