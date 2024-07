Des experts de l'ONU accusent Israël de mener une famine ciblée à Gaza

Une source médicale dans la bande de Gaza a indiqué qu'une frappe sur une école avait fait au moins 29 morts à Abassan, dans le sud du territoire palestinien.

Cette même source avait précédemment annoncé "plus de 10 martyrs et des dizaines de blessés jusqu'à présent dans une frappe ayant visé la porte de l'école Al-Awda d'Abassan à l'est de Khan Younès". De son côté, le bureau de presse du Hamas a dénoncé un "massacre terrible", attribuant la frappe à Israël et donnant un même bilan de 29 morts, "pour la plupart des enfants et des femmes".

Trois écoles abritant des déplacés ont été touchées depuis samedi par des frappes israéliennes qui ont fait au moins 20 morts.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée a annoncé avoir visé des "terroristes" utilisant "les structures d'une école dans la zone de Nousseirat", dans le centre de la bande de Gaza. Une source médicale a indiqué que son établissement avait reçu plusieurs blessés à la suite d'une attaque à l'entrée d'une école de l'Unrwa des environs. "Un autre jour. Un autre mois. Une autre école ciblée", a écrit dimanche sur X, Philippe Lazzarini, chef de l'agence.

Dimanche, le Hamas a annoncé que quatre personnes avaient été tuées dans une autre école abritant des déplacés, gérée par le Patriarcat latin à Gaza-ville.