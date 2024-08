Début des funérailles du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran

- Les funérailles officielles du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe imputée à Israël, ont débuté tôt jeudi dans le centre de la capitale iranienne.

- Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël avait porté "des coups sévères" à ses "ennemis" ces derniers jours, en mentionnant explicitement l'élimination mardi soir du responsable militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, dans la banlieue de Beyrouth.

- La Suisse appelle ses concitoyens à quitter le Liban. Les Suisses sont priés de quitter le pays par leurs propres moyens et "si cela semble possible et sûr", écrit le DFAE.

- La mort du chef du Hamas a soulevé une vague d'indignation chez les soutiens du mouvement islamiste. Tout comme le Hamas, l'Iran a promis de venger la mort d'Ismaïl Haniyeh.

