De nouveaux bombardements sur la ville de Gaza, des milliers d'habitants fuient

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, chef de file d'un parti d'extrême droite favorable à la colonisation, a déclaré que mettre fin dès maintenant à l'offensive d'Israël serait "une folie".

"Le Hamas s'effondre et supplie pour un cessez-le-feu. C'est le moment de lui serrer le cou jusqu'à ce que nous l'écrasions et le brisions. S'arrêter maintenant, juste avant la fin, et le laisser se rétablir et nous combattre à nouveau, est une folie insensée", a-t-il déclaré sur X.