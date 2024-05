D'intenses frappes israéliennes du nord au sud de la bande de Gaza

De violents combats opposent les troupes israéliennes aux combattants palestiniens dans le nord et le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé avoir "éliminé une cinquantaine de terroristes et localisé des dizaines de puits de tunnels" dans l'est de Rafah, la ville gazaouie du sud accolée à l'Egypte, où ses troupes sont entrées début mai.

"Des centaines d'infrastructures terroristes ont été détruites", incluant "des installations de production d'armes et des sites de lancement prêts à l'emploi", a ajouté l'armée.

Les tirs d'artillerie et les frappes aériennes se poursuivent dans l'est et le nord-est de Rafah. Une frappe y a fait deux morts dans un camp de déplacés, a indiqué l'hôpital koweïtien de la ville.

Les Brigades al-Qods, branche armée du Djihad islamique palestinien, ont aussi fait état de violents combats dans l'est de la ville avec les troupes israéliennes qui sont entrées dans ce secteur le 7 mai.

Des affrontements dans un camp de réfugiés

Dans le nord de la bande de Gaza, des affrontements intenses ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza-ville.

Début janvier, Israël avait annoncé avoir démantelé la structure de commandement du Hamas dans le nord du territoire palestinien, mais l'armée a indiqué vendredi que le mouvement palestinien contrôlait "totalement" Jabalia à son arrivée "il y a quelques jours".

"Des dizaines de personnes sont mortes en martyrs et des centaines d'autres ont été blessées" dans le camp de Jabalia, a affirmé samedi le Hamas, accusant l'armée israélienne de "détruire des immeubles résidentiels (...) et prendre pour cible des écoles et abris".

Les Brigades Al-Qods ont elles affirmé avoir ciblé à Jabalia un centre de commandement de l'armée israélienne, et tiré un barrage de roquettes en direction de la ville israélienne d'Ashkelon (sud).