Benjamin Netanyahu veut "augmenter encore la pression" sur le Hamas

La Chine a indiqué qu'elle était disposée à faciliter la "réconciliation" entre les deux principaux mouvements palestiniens rivaux. Le Fatah, mouvement fondé par le dirigeant historique des Palestiniens Yasser Arafat qui administre la Cisjordanie, et son rival le Hamas, cantonné à la bande de Gaza depuis 2007, doivent chacun rencontrer à Pékin des responsables chinois les 20 et 21 juillet, selon le Fatah. Le Hamas n'a fait aucun commentaire.

Un porte-parole de la diplomatie chinoise n'a pas formellement confirmé la tenue d'une rencontre à Pékin mais souligné que la Chine publierait "des informations en temps opportun".

Pékin impliqué de longue date au Proche-Orient

"La Chine soutient toutes les parties palestiniennes dans l'objectif de parvenir à la réconciliation et l'unité par le biais du dialogue et de la négociation", a-t-il dit, précisant que Pékin était "disposé" à "créer des opportunités" pour parvenir à cet objectif.

Les deux mouvements sont irréconciliables depuis que le Hamas a chassé l'Autorité palestinienne de la bande de Gaza en juin 2007, après plus d'un an de crise politique et de violences liées au refus par le Fatah de reconnaître la victoire du Hamas aux élections législatives. Mais les massacres perpétrés par l'armée israélienne à Gaza depuis le 7 octobre ont relancé les appels à des discussions. Le Fatah et le Hamas ont déjà été reçus à Pékin fin avril.

Le géant asiatique, qui soutient de longue date la cause palestinienne, entretient toutefois de bonnes relations avec Israël.